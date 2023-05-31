Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:02, 31 мая 2023Мир

В Британии ответили на слова Медведева о законных военных целях для России

Посольство Британии о словах Медведева про законные военные цели: Лондон не воюет с РФ

Фото: Дмитрий Голубович / Globallookpress.com

Лондон не воюет с Москвой — так в посольстве Британии ответили на заявление зампреда Совета Безопасности России Дмитрия Медведева. Комментарий диппредставительства приводит РИА Новости.

Ранее Медведев в Twitter отреагировал на слова главы британского МИД Джеймса Клеверли. Тот сказал, что Украина имеет право «проецировать силу» за пределы своих границ, так как это является частью ее самообороны. Медведев указал, что Лондон, будучи союзником Киева, де-факто ведет войну с РФ, а потому Россия может рассматривать любое должностное лицо Британии как законную военную цель.

В посольстве, в свою очередь, опровергли факт войны Лондона с Москвой. «Великобритания хочет мира. Мы продолжаем просить российское правительство вывести свои войска с Украины для достижения этого мира», — заверили в дипмиссии.

Журналисты также поинтересовались, продолжает ли посольство Британии работать в российской столице. В ответ в дипмиссии сказали, что учреждение работает в обычном режиме.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Оперштаб раскрыл детали второй за сутки атаки дрона на нефтезавод на Кубани
    Пушилин назвал сроки окончательного разминирования «Азовстали»
    55-летнюю звезду «Спасателей Малибу» засняли на улице без макияжа
    Силовики раскрыли похищавшую деньги у россиян через интернет группировку
    Очередь из трамваев из-за сбитого в Москве самокатчика попала на видео
    Названы самые необычные летние туры по России
    Умер депутат Госдумы Виктор Зубарев
    Затерроризировавшим жителей поселка загадочным зверем оказался злой кот
    Появились спутниковые снимки здания украинской разведки после удара России
    Названо количество строящихся и ремонтирующихся кораблей для ВМФ России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.