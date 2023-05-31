В Британии ответили на слова Медведева о законных военных целях для России

Посольство Британии о словах Медведева про законные военные цели: Лондон не воюет с РФ

Лондон не воюет с Москвой — так в посольстве Британии ответили на заявление зампреда Совета Безопасности России Дмитрия Медведева. Комментарий диппредставительства приводит РИА Новости.

Ранее Медведев в Twitter отреагировал на слова главы британского МИД Джеймса Клеверли. Тот сказал, что Украина имеет право «проецировать силу» за пределы своих границ, так как это является частью ее самообороны. Медведев указал, что Лондон, будучи союзником Киева, де-факто ведет войну с РФ, а потому Россия может рассматривать любое должностное лицо Британии как законную военную цель.

В посольстве, в свою очередь, опровергли факт войны Лондона с Москвой. «Великобритания хочет мира. Мы продолжаем просить российское правительство вывести свои войска с Украины для достижения этого мира», — заверили в дипмиссии.

Журналисты также поинтересовались, продолжает ли посольство Британии работать в российской столице. В ответ в дипмиссии сказали, что учреждение работает в обычном режиме.