Зампред СБ Медведев назвал должностные лица Британии законной военной целью для России

Любое должностное лицо Великобритании стоит рассматривать как законную военную цель для России. Об этом написал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Twitter-аккаунте.

Бывший премьер-министр назвал такую цель, поскольку, по его мнению, Соединенное Королевство де-факто ведет войну с Россией.

«Сегодня Великобритания выступает союзником Украины, предоставляя ей военную помощь в виде оборудования и специалистов, то есть де-факто ведет против России необъявленную войну. В таком случае любое ее должностное лицо (как военное, так и гражданское, содействующее войне) может рассматриваться как законная военная цель», — отметил Медведев.