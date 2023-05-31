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09:06, 31 мая 2023Россия

Медведев назвал должностные лица Британии законной военной целью для России

Зампред СБ Медведев назвал должностные лица Британии законной военной целью для России

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Любое должностное лицо Великобритании стоит рассматривать как законную военную цель для России. Об этом написал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Twitter-аккаунте.

Бывший премьер-министр назвал такую цель, поскольку, по его мнению, Соединенное Королевство де-факто ведет войну с Россией.

«Сегодня Великобритания выступает союзником Украины, предоставляя ей военную помощь в виде оборудования и специалистов, то есть де-факто ведет против России необъявленную войну. В таком случае любое ее должностное лицо (как военное, так и гражданское, содействующее войне) может рассматриваться как законная военная цель», — отметил Медведев.

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    Анна Щербакова
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