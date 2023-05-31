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03:07, 31 мая 2023Бывший СССР

На Украине заявили о плохом понимании Путина западной разведкой

Украинский режиссер Лопатенок назвал атаку беспилотников на Москву провокацией Киева
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallokpress.com

Украинский режиссер Игорь Лопатенок в Twitter заявил, что атака беспилотников на Москву была провокацией Киева, чтобы отвлечь внимание мировых СМИ от потери второй батареи Patriot и контрнаступления, которое никак не начнется.

По его мнению, украинские власти пытались вынудить Россию начать более активные и менее сдержанные действия, а руководили ими британская служба разведки MI6 и Центральное разведуправление США (ЦРУ).

Режиссер отметил, что эти западные службы в очередной раз доказали, что плохо понимают президента России Владимира Путина.

Утром 30 мая Москву атаковали БПЛА, повреждения получили три дома. Российский лидер подчеркнул, что в ответ Киев предпринял попытку запугивания россиян, в том числе ударами по жилым зданиям. Он заявил, что это является явным признаком террористической деятельности.

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    Марина Совина
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