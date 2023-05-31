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13:35, 31 мая 2023Ценности

Назван самый популярный цвет волос у россиянок

«СберМегаМаркет» и Tiburon Research: чаще всего россиянки перекрашивают волосы в блонд

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Аналитики маркетплейса «СберМегаМаркет» совместно с агентством Tiburon Research раскрыли самый популярный цвет волос у россиянок. Соответствующее исследование поступило в среду, 31 мая.

В результате опроса выяснилось, что 70 процентов респонденток имеют частично или полностью окрашенные пряди. При этом часто используемым в данной процедуре стал блонд — к нему прибегали 56 процентов участниц опроса. На втором месте оказался — брюнет (41), а на третьем — шатен (39). В то же время в русые и рыжие тона перекрашивались 37 и 36 процентов опрошенных. Самыми не популярными стали яркие оттенки голубого, розового, зеленого и других — их предпочли всего 15 процентов.

При этом аналитики «СберМегаМаркета» отметили, что среди лидеров всей категории товаров для окрашивания оказались бесцветная и иранская хна. Управляющая товарной категории «Красота и уход» маркетплейса Дарья Виноградова считает, что это связано с трендом на натуральность. «Многие девушки выбирают хну за естественный теплый оттенок — обычной краской его добиться сложно, а еще это растительный краситель, который не содержит вредных химических веществ», — объяснила эксперт.

Ранее россияне назвали влияющую на первое впечатление о человеке вещь. Аналитики каршеринг-сервиса «Ситидрайв» и агентства A2:Research выяснили, что 59 процентам респондентов важно, чтобы у их нового знакомого была собственная машина.

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    Мария Винар
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