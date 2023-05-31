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18:20, 31 мая 2023Мир

Президент Франции вспомнил про автономию Европы от США

Президент Франции Макрон: Европа должна выстраивать суверенитет, независимый от НАТО и США

Фото: Yoan Valat / Pool / Reuters

Европа должна выстраивать и опираться на собственный, независимый военный суверенитет и не полагаться на помощь США и НАТО. О необходимости стратегической автономии европейского континента заявил президент Франции Эммануэль Макрон на сессии форума по безопасности Globsec в Братиславе, сообщает France 24.

«Сегодня мы должны радоваться тому, что администрация США поддерживает нас и приложила столько же усилий [по поддержке Украины], сколько и европейцы, что повышает нашу общую обороноспособность. Но будет ли эта администрация всегда таковой? Мы не можем этого сказать, мы не можем оставлять вопросы нашей коллективной безопасности выбору американских избирателей в ближайшие годы», — резюмировал Макрон.

Он уточнил, что имеет в виду не создание параллельного НАТО «франко-германского кондоминиума», а повышение возможностей военно-промышленного комплекса в Европе, и призвал членов ЕС позаботиться о собственном технологическом и производственном суверенитете.

«Мы осознали в последние месяцы, опустошив свои запасы, что у нас не будет ничего, кроме того, что мы сами производим. Когда я вижу, как некоторые страны массивно инвестируют в покупку иностранных [вооружений], я говорю им: "вы сами создаете себе проблемы в будущем". Необходимо использовать этот момент, чтобы больше производить в Европе», — подытожил французский лидер.

Ранее Макрон заявил, что Европа должна стать активным участником будущих переговоров о контроле над вооружениями и частью будущих соглашений с США и Россией.

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    Дмитрий Сотак
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