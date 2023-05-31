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16:25, 31 мая 2023Среда обитания

Названы минусы льготной ипотеки

ВТБ: отсутствие адресности является главным минусом льготной ипотеки

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Отсутствие адресности и избыточная поддержка многоквартирного строительства являются основными недостатками льготной ипотеки. Минусы действующих программ назвал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, передает РИА Новости.

По словам Печатникова, из-за слишком активной поддержки многоквартирного домостроения разница в цене между вторичным и первичным рынками жилья выросла до 40 процентов. В такой ситуации для банков увеличиваются риски низкой рыночной стоимости объекта залога.

Банкир добавил, что в льготные программы ипотеки следует добавить полезные для России профессии. Печатников отметил, что помимо IT-ипотеки и продуктов для медиков в стране появятся меры поддержки для педагогов. Еще одно изменение, в котором нуждается ипотека — задействование нескольких источников финансирования поддержки заемщика. Печатников напомнил, что сейчас правовые ограничения не дают собрать кредит, в котором сочетались бы помощь по федеральным программам и регионам, скидки от банка-кредитора, а также субсидии работодателя.

Ранее Банк России сообщил об увеличении минимального взноса по ипотеке с 10 до 20 процентов. Новые правила вступают в силу с 1 июня 2023 года.

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