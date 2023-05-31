В России отреагировали на планы Украины проверить кол-центры мошенников

Депутат Матвейчев назвал лицемерными планы Украины проверить кол-центры мошенников

Проверка Верховной радой кол-центры мошенников не приведет к сокращению телефонных финансовых преступлений в России, считает заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на решение украинского парламента создать соответствующую комиссию.

«Это абсолютно лицемерное заявление Украины, поскольку абсолютно точно известно, что все эти кол-центры полностью прикрываются и крышуются органами безопасности Украины и полицией. Мало того, что они создаются самовольно и спокойно функционируют, в них работают сотни и тысячи людей в каждом отдельном городе. Служба безопасности Украины (СБУ) является организатором этих кол-центров. Люди, которые в них работают, даже проходят предварительную проверку в СБУ и те дают разрешение, можно ли трудоустроиться в такой кол-центр. Учитывая безработицу на Украине, это желанная для многих молодых людей цель. Они подают документы, и не всякий может туда попасть, СБУ может дать отвод», — утверждает депутат.

По словам Матвейчева, работа таких кол-центров важна с идеологической точки зрения в условиях военных действий на территории Украины.

Идеология в этом центре, которую сотрудникам объясняют, состоит в том, что они типа таким образом борются с врагом и с агрессором. Все сотрудники проходят идеологическую подготовку Олег Матвейчев депутат Госдумы

«У них существуют всякие методички, как отвечать на всякие каверзные вопросы, например, на вопрос "чей Крым?", потому что наши научились отличать украинский акцент. Они не имеют права отвечать, что Крым российский, отвечают, что он крымско-татарский, что они не знают или что-то еще. Если бы это были некие мошенники, им бы все равно было. Поэтому никакие комиссии при Верховной раде ничего не найдут, заявят, что они не при чем и никто не будет наказан», — заключил парламентарий.

Ранее Верховная рада Украины создала комиссию по расследованию работы мошеннических кол-центров. «Жертвами финансовых аферистов становятся люди из всех уголков Украины, которые безжалостно обмануты и никогда не смогут вернуть свои деньги», — заявил председатель комиссии, депутат «Слуги народа» Александр Куницкий.