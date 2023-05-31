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15:34, 31 мая 2023Силовые структуры

Российский суд решил выяснить судьбу арестованных иностранных наемников

Пятерых наемников, которых должны судить в Ростове-на-Дону, передали уполномоченным лицам

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону решил выяснить местонахождение пятерых иностранных наемников, над которыми должен был начаться процесс за участие в боевых действиях на стороне Украины, однако их не доставили на слушания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Фигурантов дела не этапировали на заседание суда, назначенное на 31 мая.

Арестованные наемники содержались под стражей в Донецком следственном изоляторе Министерства юстиции Донецкой народной республики (ДНР). Однако там сообщили, что их передали уполномоченным лицам в соответствии с постановлением Госкомитета обороны ДНР «О некоторых вопросах передачи пленных» от 20 сентября 2022 года.

Документ является секретным, заявил прокурор и попросил суд направить запрос для выяснения местонахождения фигурантов дела. Слушания отложены до 22 июня.

Перед судом должны предстать трое подданных Великобритании Джо Хардинг, Дилан и Эндрю Хилл, гражданин Хорватии Векослав Пребег и швед Матиас Густавссон. Они были взяты в плен на территории ДНР и ЛНР. Им вменяется наемничество и участие в боевых действиях на Украине. Свою вину они не признают.

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    Любовь Ширижик
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