Шойгу вручил госнаграды участникам спецоперации

Глава Минобороны Шойгу в Москве вручил высшие госнаграды страны участникам спецоперации

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной (НЦУО) в Москве вручил высшие государственные награды страны участникам специальной военной операции. Об этом в среду, 31 мая, сообщает пресс-служба оборонного ведомства в Telegram-канале.

Медалей «Золотая Звезда» и знака отличия ордена Святого Георгия — Георгиевского креста II степени — удостоились российским военнослужащим, проявившим героизм при выполнении задач СВО. первую награду получили старший инспектор-летчик майор Александр Карамышев и капитан Тимур Дудкин, а вторую — командир танка младший сержант Евгений Рочев.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что такие меры стали ответом Москвы на просьбы республик Донбасса о помощи.

В октябре 2022 года глава государства подписал указ, благодаря которому командующие группировками войск могут сами вручать ряд государственных наград наиболее отличившимся в ходе спецоперации от имени президента. В частности, речь шла про орден Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский Крест четвертой степени, медали «За отвагу» и «За спасение погибавших». Их можно вручать прямо на местах боевых действий.