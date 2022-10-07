Путин подписал указ о вручении госнаград наиболее отличившимся в спецоперации

Президент Путин подписал указ о вручении госнаград наиболее отличившимся в спецоперации

Российский президент Владимир Путин подписал указ, который позволит командующим группировками войск вручать ряд государственных наград наиболее отличившимся в ходе специальной военной операции на Украине. Текст документа появился на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, теперь командующим группировками войск разрешено вручать награды особо отличившимся бойцам от имени президента. В частности, речь идет про орден Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский Крест четвертой степени, медали «За отвагу» и «За спасение погибавших». Награды разрешено вручать на местах боевых действий.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. 21 сентября была объявлена частичная мобилизация в России. В Минобороны отметили, что всего собираются призвать в ряды ВС РФ 300 тысяч резервистов.