Раскрыт способ уменьшить земельный налог

Депутат Чаплин: в законе есть лазейки для уменьшения земельного налога

Земельный налог можно уменьшить с помощью лазеек в законе. Способ платить за землю меньше раскрыл депутат Госдумы Никита Чаплин, его цитирует NEWS.ru.

Некоторые категории граждан, включая инвалидов и ветеранов, имеют право платить земельный налог в меньшем размере. Остальные собственники могут оспорить суммы выплат в некоторых случаях. По словам Чаплина, налог зависит от размера налогооблагаемой базы и ставки земельного налога. Необлагаемая база — это кадастровая стоимость участка. Если владелец не предоставит данные о выбранном участке, налоговый вычет будет предоставлен с максимальной исчисленной суммой налога.

«То есть если ваш участок площадью 1,2 квадратного метра стоит 10 миллионов рублей, то вы будете платить налог только с суммы в 5 миллионов рублей», — пояснил эксперт. Кроме того, с момента размещения отчета о недвижимости собственник имеет право в течение 20 дней не согласиться с кадастровой оценкой объекта. По закону результаты определения кадастровой стоимости можно оспорить в том случае, если они касаются прав и обязанности владельца.

Если удастся оспорить результаты определения кадастровой стоимости, рыночная цена участка должна устанавливаться на дату, по состоянию на которую установлена его кадастровая стоимость. Чтобы оспорить решение налоговой, собственнику необходимо обратиться к оценщику для определения рыночной стоимости объекта. С отчетом о рыночной оценке нужно будет вернуться в суд.

Чаплин заключил, что таким образом есть шанс снизить кадастровую стоимость объекта и, как следствие, налог, однако придется потратиться на оценщика и судебные тяжбы. По его словам, для владельцев участков в 6-15 соток это невыгодно.

Ранее Чаплин назвал условия для получения денег вместо земель. Для этого у семьи должно быть российское гражданство и постоянная регистрация.