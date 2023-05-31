Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:05, 31 мая 2023Среда обитания

Раскрыт способ уменьшить земельный налог

Депутат Чаплин: в законе есть лазейки для уменьшения земельного налога

Фото: Studio MDF / Shutterstock / Fotodom

Земельный налог можно уменьшить с помощью лазеек в законе. Способ платить за землю меньше раскрыл депутат Госдумы Никита Чаплин, его цитирует NEWS.ru.

Некоторые категории граждан, включая инвалидов и ветеранов, имеют право платить земельный налог в меньшем размере. Остальные собственники могут оспорить суммы выплат в некоторых случаях. По словам Чаплина, налог зависит от размера налогооблагаемой базы и ставки земельного налога. Необлагаемая база — это кадастровая стоимость участка. Если владелец не предоставит данные о выбранном участке, налоговый вычет будет предоставлен с максимальной исчисленной суммой налога.

«То есть если ваш участок площадью 1,2 квадратного метра стоит 10 миллионов рублей, то вы будете платить налог только с суммы в 5 миллионов рублей», — пояснил эксперт. Кроме того, с момента размещения отчета о недвижимости собственник имеет право в течение 20 дней не согласиться с кадастровой оценкой объекта. По закону результаты определения кадастровой стоимости можно оспорить в том случае, если они касаются прав и обязанности владельца.

Материалы по теме:
Как переоформить квартиру на жену? Какие документы нужны для брачного договора, дарения и продажи недвижимости
Как переоформить квартиру на жену?Какие документы нужны для брачного договора, дарения и продажи недвижимости
14 апреля 2023
«Открываешь окно и теряешь рассудок» Россияне скупают квартиры в небоскребах, а потом спешно их продают. Что их пугает?
«Открываешь окно и теряешь рассудок»Россияне скупают квартиры в небоскребах, а потом спешно их продают. Что их пугает?
19 апреля 2023

Если удастся оспорить результаты определения кадастровой стоимости, рыночная цена участка должна устанавливаться на дату, по состоянию на которую установлена его кадастровая стоимость. Чтобы оспорить решение налоговой, собственнику необходимо обратиться к оценщику для определения рыночной стоимости объекта. С отчетом о рыночной оценке нужно будет вернуться в суд.

Чаплин заключил, что таким образом есть шанс снизить кадастровую стоимость объекта и, как следствие, налог, однако придется потратиться на оценщика и судебные тяжбы. По его словам, для владельцев участков в 6-15 соток это невыгодно.

Ранее Чаплин назвал условия для получения денег вместо земель. Для этого у семьи должно быть российское гражданство и постоянная регистрация.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Качан
    Обсудить
    Последние новости
    Земфира стала гражданкой Франции
    Парикмахер назвала визуально омолаживающие стрижки
    В украинской разведке объяснили помощь подсудному депутату с выездом с Украины
    Доктор Мясников дал советы пытающимся бросить курить россиянам
    В США рассказали о продвинутом способе обхода санкций Россией
    Три любовницы подружились и отправили обманувшего их мужчину в тюрьму
    Скабеева назвала Собчак попрошайкой и попросила отстать
    Экс-супруга футболиста Мамаева раскрыла результат пластики ягодиц
    Подтверждена способность SARS-CoV-2 инфицировать кошек
    На промышленном предприятии Шебекино начался пожар после обстрела ВСУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.