В Белоруссии приняли в первом чтении законопроект о народном ополчении

В Белоруссии депутаты приняли в первом чтении законопроект о народном ополчении

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Белоруссии на заседании приняли в первом чтении законопроект «О народном ополчении». Об этом сообщает БЕЛТА.

«Проект закона подготовлен Министерством обороны, одобрен постановлением Совета безопасности Республики Беларусь от 6 марта 2023 года №2 и после доработки внесен в Палату представителей Советом Министров 23 мая», — говорится в материале.

Уточняется, что законопроект направлен на установление правовых основ реализации белорусскими гражданами, иностранцами и лицами без гражданства, которые постоянно проживают в стране, права на добровольное участие в обеспечении военного положения в республике. Кроме того, проект закона определяет общие вопросы финансового обеспечения народного ополчения, порядок руководства над ним, его формирования и комплектования, а также термины, в том числе «отряд народного ополчения».

Ранее Министерство обороны Белоруссии сообщило, что в Минской области отработают подготовку отряда народного ополчения в рамках проверки уровня подготовки территориальной обороны. 8 марта белорусский Совбез поручил Минобороны доработать законопроект о народном ополчении и в течение месяца направить его в правительство для внесения в парламент.