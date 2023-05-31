Генсек НАТО раскрыл численность дополнительного военного контингента в Косово

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс дополнительно отправит 700 военных в Косово

НАТО направит в Косово 700 военных для поддержки международных сил под руководством альянса, отвечающих за обеспечение стабильности в регионе (KFOR). Численность дополнительного контингента раскрыл генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Он отметил, что KFOR предпримет все необходимые действия для обеспечения безопасной и надежной обстановки для всех граждан Косово и будет продолжать действовать беспристрастно.

«Мы приняли решение направить еще 700 военнослужащих и привести дополнительный батальон в повышенную боевую готовность, чтобы он также мог быть отправлен туда в случае необходимости», — заявил генсек.

Ранее стало известно, что НАТО отправит дополнительный батальон для поддержки KFOR в Косово. В альянсе заявили, что решение принято в связи с недавними беспорядками и ранением 30 членов контингента.