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13:56, 31 мая 2023Мир

Генсек НАТО раскрыл численность дополнительного военного контингента в Косово

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс дополнительно отправит 700 военных в Косово

Фото: Fatos Bytyci / Reuters

НАТО направит в Косово 700 военных для поддержки международных сил под руководством альянса, отвечающих за обеспечение стабильности в регионе (KFOR). Численность дополнительного контингента раскрыл генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Он отметил, что KFOR предпримет все необходимые действия для обеспечения безопасной и надежной обстановки для всех граждан Косово и будет продолжать действовать беспристрастно.

«Мы приняли решение направить еще 700 военнослужащих и привести дополнительный батальон в повышенную боевую готовность, чтобы он также мог быть отправлен туда в случае необходимости», — заявил генсек.

Ранее стало известно, что НАТО отправит дополнительный батальон для поддержки KFOR в Косово. В альянсе заявили, что решение принято в связи с недавними беспорядками и ранением 30 членов контингента.

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    Семен Александров
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