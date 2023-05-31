Неандертальцы оказались производителями синтетических материалов

Archaeological and Anthropological Sciences: неандертальцы изготавливали древесный клей

Ученые Университета Эберхарда Карлса в Тюбингене (Германия) выяснили, что неандертальцы владели сложными техниками изготовления синтетических материалов. К такому выводу исследователи пришли, изучив березовую смолу, используемую в качестве клея для укрепления каменных инструментов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Archaeological and Anthropological Sciences.

Исследователи проанализировали два изделия, изготовленных из березовой смолы и найденных в немецком археологическом памятнике Кенигзауэ. Они датируются периодом между 45 и 80 тысячами лет назад. Предполагается, что березовый клей мог быть изготовлен либо благодаря уникальной технологии производства, то есть быть синтетическим материалом, либо изначально был найден на камнях в лесу после пожара, после чего неандертальцы просто воспроизводили естественный процесс в виде конденсационного метода.

Исследователи сравнили химический состав артефактов из березовой смолы с образцами, полученными в результате различных методов — двух надземных и трех подземных. Для анализа был применена инфракрасная спектроскопия, газовая хроматография и масс-спектрометрия, а также компьютерная томография. При подземных методах доступ кислорода к древесине затруднен, что оставляет четкий химический отпечаток.

Оказалось, что для получения клея неандертальцы пользовались более эффективным методом ступенчатой дистилляции с ограничением притока кислорода при подземном нагреве древесины. Такой сложный подход вряд ли бы выработан в результате случайного наблюдения природного процесса. Предполагается, что эта техника началась с более простых методов, которые постепенно усложнялись путем экспериментов. Это указывает на развитые когнитивные навыки неандертальцев, а также является древнейшим из известных примеров создания технологии в истории людей.