Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:56, 31 мая 2023Наука и техника

Неандертальцы оказались производителями синтетических материалов

Archaeological and Anthropological Sciences: неандертальцы изготавливали древесный клей

Фото: Archaeological and Anthropological Sciences

Ученые Университета Эберхарда Карлса в Тюбингене (Германия) выяснили, что неандертальцы владели сложными техниками изготовления синтетических материалов. К такому выводу исследователи пришли, изучив березовую смолу, используемую в качестве клея для укрепления каменных инструментов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Archaeological and Anthropological Sciences.

Исследователи проанализировали два изделия, изготовленных из березовой смолы и найденных в немецком археологическом памятнике Кенигзауэ. Они датируются периодом между 45 и 80 тысячами лет назад. Предполагается, что березовый клей мог быть изготовлен либо благодаря уникальной технологии производства, то есть быть синтетическим материалом, либо изначально был найден на камнях в лесу после пожара, после чего неандертальцы просто воспроизводили естественный процесс в виде конденсационного метода.

Исследователи сравнили химический состав артефактов из березовой смолы с образцами, полученными в результате различных методов — двух надземных и трех подземных. Для анализа был применена инфракрасная спектроскопия, газовая хроматография и масс-спектрометрия, а также компьютерная томография. При подземных методах доступ кислорода к древесине затруднен, что оставляет четкий химический отпечаток.

Оказалось, что для получения клея неандертальцы пользовались более эффективным методом ступенчатой дистилляции с ограничением притока кислорода при подземном нагреве древесины. Такой сложный подход вряд ли бы выработан в результате случайного наблюдения природного процесса. Предполагается, что эта техника началась с более простых методов, которые постепенно усложнялись путем экспериментов. Это указывает на развитые когнитивные навыки неандертальцев, а также является древнейшим из известных примеров создания технологии в истории людей.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Александр Еникеев
    Обсудить
    Последние новости
    Белый дом анонсировал контрнаступление Украины
    VK запустила уникальную кампанию
    Украина получит от Швеции одни из самых современных БМП
    Момент ДТП с участием машины Росгвардии и такси попал на видео
    Опубликована карта мест падения дронов в Подмосковье и Москве
    Толстый кот упал с шестого этажа, проломил стекло машины и не пострадал
    Рост онлайн-продаж российских ретейлеров связали с торговлей контрафактом
    Украинского депутата заметили без штанов в прямом эфире
    Стали известны детали продажи российских активов Volkswagen
    Зеленский назначил нового главу Одесской областной военной администрации
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.