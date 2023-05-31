Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:53, 31 мая 2023Экономика

Описаны последствия роста цен на транзит нефти через Белоруссию

Аналитик Юшков допустил рост стоимости нефти при повышении цены транзита через Белоруссию

Фото: Grigvovan / Shutterstock / Fotodom

Если Белоруссия поднимет цены на транзит нефти, в последствии рост стоимости ляжет на покупателей российских углеводородов, что крайне невыгодно для страны. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Юшков напомнил, что на данный момент транзит российской нефти через северную ветку нефтепровода «Дружба» практически не ведется, по нему поставляют только нефть из Казахстана.

«Вопрос для Белоруссии состоит в том, поднимать ли цены на транзит только для северной ветки или и для северной, и для южной. Если только для северной, то это окажется невыгодным для Казахстана и Германии, ведь стоимость будет слишком велика. В итоге, чтобы сохранить транзит по обоим направлениям, Белоруссия хочет часть роста тарифов перенести на южную ветку, а, значит, и на Россию», — объяснил аналитик.

Он заметил, что с российской точки зрения это неприемлемо и абсурдно.

«Конечно, Белоруссии надо поднимать тарифы. Но для России это невыгодно. Пусть поднимают только по северной ветке, которую использует Казахстан. У нас ничего не изменилось, так почему мы должны платить больше? В итоге рост цен просто ляжет на покупателей российской нефти», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что Белоруссия решила поднять цены на транзит нефти по северной и южной веткам нефтепровода «Дружба» на 84 процента с 1 июля. Уточняется, что это необходимо для того, чтобы компенсировать потери доходов после введения антироссийских санкций.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Наталия Белова
    Обсудить
    Последние новости
    Песков ответил на предложение Кадырова ввести военное положение по всей России
    Германия «разрешила» Киеву атаковать Россию украинским оружием
    Стиль Путина оценили
    Россиянин получил 8,5 года колонии за поджог здания УФСБ
    Москва уличила Великобританию в поощрении Украины к терактам в России
    Описаны последствия роста цен на транзит нефти через Белоруссию
    В России упали продажи парфюмерии
    Цена нефти обвалилась
    VK запустила уникальную кампанию
    Дрон британского производства Malloy впервые сбили над Россией
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.