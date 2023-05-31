Описаны последствия роста цен на транзит нефти через Белоруссию

Аналитик Юшков допустил рост стоимости нефти при повышении цены транзита через Белоруссию

Если Белоруссия поднимет цены на транзит нефти, в последствии рост стоимости ляжет на покупателей российских углеводородов, что крайне невыгодно для страны. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Юшков напомнил, что на данный момент транзит российской нефти через северную ветку нефтепровода «Дружба» практически не ведется, по нему поставляют только нефть из Казахстана.

«Вопрос для Белоруссии состоит в том, поднимать ли цены на транзит только для северной ветки или и для северной, и для южной. Если только для северной, то это окажется невыгодным для Казахстана и Германии, ведь стоимость будет слишком велика. В итоге, чтобы сохранить транзит по обоим направлениям, Белоруссия хочет часть роста тарифов перенести на южную ветку, а, значит, и на Россию», — объяснил аналитик.

Он заметил, что с российской точки зрения это неприемлемо и абсурдно.

«Конечно, Белоруссии надо поднимать тарифы. Но для России это невыгодно. Пусть поднимают только по северной ветке, которую использует Казахстан. У нас ничего не изменилось, так почему мы должны платить больше? В итоге рост цен просто ляжет на покупателей российской нефти», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что Белоруссия решила поднять цены на транзит нефти по северной и южной веткам нефтепровода «Дружба» на 84 процента с 1 июля. Уточняется, что это необходимо для того, чтобы компенсировать потери доходов после введения антироссийских санкций.