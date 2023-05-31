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18:20, 31 мая 2023Моя страна

В Нижнем Новгороде стартовал международный чемпионат «Битва роботов»

В Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня будут проводить битвы между роботами

Кадр: «Битва роботов» / YouTube

В Нижнем Новгороде в среду, 31 мая, стартовали показательные выступления международного чемпионата «Битва роботов». Как уточняет KP.RU, сражения роботов будут проводиться до 2 июня на территории Нижегородской ярмарки.

«Битва роботов — это технологическое состязание, где через развлечение люди получают новые знания и познают мир будущего вместе с роботами», — подчеркнул ведущий на стенде чемпионата, рассказывая о проходящих состязаниях.

Отмечается, что гости и жители города смогут понаблюдать за роботами «Зверобой», «Barracuda», «Iron wind» и «Weber», которые будут демонстрировать свои технические возможности, уничтожая списанную бытовую технику.

По данным издания, необычные поединки проводятся в рамках конференции «ЦИПР».

Ранее сообщалось, что в Ижевске пройдет музыкальный фестиваль под открытым небом «Музыка летом».

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    Варвара Кошечкина
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