Россиянин пострадал при обстреле приграничного региона со стороны Украины

Один человек пострадал при обстреле ВСУ Борисовского района Белгородской области

Один человек пострадал при обстреле Борисовского района Белгородской области со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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«При обстреле окраины села Богун-Городок один из снарядов попал в участок автодороги, осколки снаряда зацепили автомобиль и водителя», — написал он.

В больницу пострадавшего доставили проезжающие мимо люди. У него ранение правого предплечья, в состоянии средней степени тяжести его госпитализировали в травматологию. Сейчас врачи оказывают ему необходимую помощь.

Белгородская область регулярно подвергается атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранее 31 мая Гладков рассказал, что под обстрел попало село Новопетровка Валуйского городского округа. В результате случившегося никто из местных жителей не пострадал.