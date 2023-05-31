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13:24, 31 мая 2023Россия

Россиянин пострадал при обстреле приграничного региона со стороны Украины

Один человек пострадал при обстреле ВСУ Борисовского района Белгородской области

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Один человек пострадал при обстреле Борисовского района Белгородской области со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«При обстреле окраины села Богун-Городок один из снарядов попал в участок автодороги, осколки снаряда зацепили автомобиль и водителя», — написал он.

В больницу пострадавшего доставили проезжающие мимо люди. У него ранение правого предплечья, в состоянии средней степени тяжести его госпитализировали в травматологию. Сейчас врачи оказывают ему необходимую помощь.

Белгородская область регулярно подвергается атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранее 31 мая Гладков рассказал, что под обстрел попало село Новопетровка Валуйского городского округа. В результате случившегося никто из местных жителей не пострадал.

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    Евгения Куликова
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