Кремль оценил ситуацию в приграничных российских регионах

Песков назвал ситуацию в приграничных с Украиной областях России достаточно тревожной

Ситуация в граничащих с Украиной областях России остается достаточно тревожной. Так ситуацию оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) гражданских объектов продолжаются. Российская сторона принимает соответствующие меры, добавил пресс-секретарь главы государства.

Ранее 31 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали село Новопетровка Валуйского городского округа. В результате случившегося никто из местных жителей не пострадал.