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12:59, 31 мая 2023Россия

Два человека пострадали при обстреле приграничного российского региона ВСУ

Курский губернатор Старовойт сообщил о двух раненых при обстреле Кореневского района ВСУ

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

В Кореневском районе Курской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор приграничного региона России Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, оба пострадавших являются строителями, которые выполняли работы на защитной линии вдоль государственной границы. У одного из них выявили ссадины нон и контузию, однако от госпитализации мужчина отказался. Второй россиянин получил ранение кисти руки средней тяжести. Сейчас он находится в районной больнице, но для дальнейшего лечения будет доставлен в областную.

Старовойт заверил, что оба пострадавших получат всю необходимую помощь.

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    Зураб Дарахвелидзе
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