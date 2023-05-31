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19:12, 31 мая 2023Мир

Песков предупредил ЕС об ответе перед европейцами за поставки оружия Киеву

Песков: Европе придется ответить перед своим народом за поставки оружия Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Рано или поздно Евросоюзу (ЕС) придется ответить перед европейцами за поставки оружия Киеву, предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Официальный представитель Кремля заявил, что избежать негативных последствий у Европы не получится. «Рано или поздно европейским государствам и тем, кто уже активно, по уши влез в этот конфликт, придется задуматься и придется отвечать перед своими народами, зачем они это делают», — подчеркнул он.

Так Песков прокомментировал заявление представителя кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта. Немецкий политик сказал, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России являются легитимными и законными в том случае, если они наносятся с помощью украинского оружия.

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    Семен Александров
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