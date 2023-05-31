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13:00, 31 мая 2023Мир

В Кремле заявили об обеспокоенности из-за ситуации в Косово

Песков заявил, что Россия обеспокоена из-за обострения ситуации в Косово

Фото: Laura Hasani / Reuters

Россия обеспокоена из-за обострения ситуации в Косово. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы следим за этим, мы абсолютно безусловно поддерживаем Сербию, поддерживаем сербов», — подчеркнул представитель Кремля. По его словам, Москва считает, что все законные права и интересы косовских сербов должны соблюдаться, а провокационные действия, ущемляющие их, должны быть недопустимы.

Песков отметил, что контактов российского президента Владимира Путина и его сербского коллеги Александара Вучича в связи с кризисом в Косово не планируется. Он уточнил, что Москва и Белград постоянно общаются по дипломатическим каналам.

Ранее Вашингтон потребовал от правительства в Приштине вывести косовскую полицию с севера Косово и Метохии. Об этом заявил посол США в непризнанном Косово Джеффри Ховеньер. По его словам, американская сторона считает, что присутствие косовской полиции в зданиях, в которые они ворвались, провокационно.

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    Виктория Кондратьева
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