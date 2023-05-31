Американский сенатор раскрыл подробности о контрнаступлении ВСУ

Сенатор США Грэм заявил, что Зеленский проинформировал его о планах контрнаступления ВСУ

Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) посетил Киев на прошлой неделе. В ходе визита на Украину президент страны Владимир Зеленский и его помощники ознакомили политика с планами контрнаступления Вооруженных сил страны (ВСУ), пишет Politico.

Грэм заявил, что Зеленский проинформировал его о планах контрнаступления ВСУ. Он заявил, что ему раскрыли подробности военной операции Киева. «В предстоящие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию мощи украинцев», — обещал он.

По словам Грэма, Киев уже формирует условия для проведения контрнаступления ВСУ. В первую очередь Украине следует сфокусироваться на «возвращении некоторых стратегически важных позиций», отметил сенатор. Он также заверил Зеленского в готовности Вашингтона и дальше обеспечивать Киев военной помощью.

30 мая Зеленский заявил, что Киев утвердил сроки начала контрнаступления ВСУ. «Решения приняты, спасибо бригадам, которые к этому подготовились», — отметил он.

