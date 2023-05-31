Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:46, 31 мая 2023Мир

Американский сенатор раскрыл подробности о контрнаступлении ВСУ

Сенатор США Грэм заявил, что Зеленский проинформировал его о планах контрнаступления ВСУ
Линдси Грэм

Линдси Грэм. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) посетил Киев на прошлой неделе. В ходе визита на Украину президент страны Владимир Зеленский и его помощники ознакомили политика с планами контрнаступления Вооруженных сил страны (ВСУ), пишет Politico.

Грэм заявил, что Зеленский проинформировал его о планах контрнаступления ВСУ. Он заявил, что ему раскрыли подробности военной операции Киева. «В предстоящие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию мощи украинцев», — обещал он.

По словам Грэма, Киев уже формирует условия для проведения контрнаступления ВСУ. В первую очередь Украине следует сфокусироваться на «возвращении некоторых стратегически важных позиций», отметил сенатор. Он также заверил Зеленского в готовности Вашингтона и дальше обеспечивать Киев военной помощью.

30 мая Зеленский заявил, что Киев утвердил сроки начала контрнаступления ВСУ. «Решения приняты, спасибо бригадам, которые к этому подготовились», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Кадыров призвал ввести военное положение после атаки беспилотников на Москву. Что еще заявили в России?
    Стало известно о планах Киева провести мировой саммит без России
    В Канаде полиция раскрыла дело об изнасиловании полувековой давности
    Призвавшего Зеленского извиниться представителя МИД Польши отстранили от работы
    Американский сенатор раскрыл подробности о контрнаступлении ВСУ
    Стало известно об агрессивном маневре китайского истребителя против США
    Гендиректор МАГАТЭ заявил о планах посетить Россию и Украину
    МВД Южной Кореи назвало ошибочным предупреждение об эвакуации в Сеуле
    Стало известно о риске гражданской войны в Польше из-за российского влияния
    В Сеуле призвали граждан готовиться к эвакуации после пуска ракеты КНДР
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.