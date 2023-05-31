Озвучено количество планет в обитаемой зоне маленьких звезд Млечного Пути

PNAS: треть планет вокруг маленьких звезд Млечного Пути находится в обитаемой зоне

Ученые из Калифорнийского университета озвучили количество планет, находящихся в обитаемой зоне маленьких и холодных звезд Млечного Пути. Оказалось, что около трети планет вращаются так близко к своим светилам, чтобы иметь достаточно тепла, необходимого для жизни. Результаты работы опубликованы в журнале PNAS.

Звезды, подобные Солнцу, — относительная редкость в нашей галактике. Большинство светил имеют значительно меньшую массу, обычно не более половины солнечной массы. Очевидно, что в таких условиях вращающимся вокруг них планетам требуется находиться гораздо ближе, чтобы получить столько света и тепла, сколько нужно для зарождения жизни, а также чтобы иметь жидкую воду.

Чтобы определить более конкретное количество, авторы проанализировали данные космического телескопа НАСА «Кеплер», который фиксирует информацию об экзопланетах по мере их движения перед звездами-хозяевами, а также телескопа Gaia, выявившего расстояние до миллиардов звезд в галактике.

Особое внимание специалистов было сосредоточено на эксцентриситете планет вокруг звезд-карликов M, которые размером примерно с Юпитер. Чем более овальной формы орбита, тем более эксцентричной она является. Если планета вращается достаточно близко к своей звезде, то она может подвергнуться приливному разогреву — растянуться и деформироваться из-за изменения гравитационных сил на орбите.

Исследователи обнаружили, что звезды с несколькими планетами, скорее всего, имеют круговые орбиты, которые позволяют им сохранять жидкую воду. Звезды, у которых была только одна планета, с наибольшей вероятностью сталкивались с приливными разогревами, которые уничтожали все на планете. Около двух третей планет выборки имели достаточно вытянутые орбиты, однако оставшаяся одна треть имела достаточно пологие орбиты, чтобы потенциально содержать жидкую воду. Это говорит о том, что у Млечного Пути есть сотни миллионов перспективных объектов для поиска признаков жизни за пределами Солнечной системы.