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14:29, 31 мая 2023Путешествия

Прорыв россиянки с детьми через границу Польши и Белоруссии попал на видео

РБК: побег россиянки с тремя детьми через польско-белорусскую границу попал на видео

Появились кадры прорыва россиянки с детьми на автомобиле через границу Польши и Белоруссии. Видео попало в распоряжение РБК.

Машина, в которой находились двое российских граждан с тремя детьми, протаранила шлагбаум в пункте пропуска Тересполь 30 мая. Автомобиль проехал по развернутым шипам и остановился на пограничном мосту.

После этого из машины выбежала женщина с детьми и стремительно направилась в сторону Белоруссии. В это время водитель развернул транспортное средство поперек движения и предпринял попытку помешать польским пограничникам их догнать. В белорусской погранслужбе уведомили, что мужчина был задержан на территории Польши.

Женщина рассказала пограничникам в пункте пропуска Брест, что они с мужем граждане России и проживали в Швеции. По ее словам, органы власти европейской страны захотели изъять детей и передать их приемной семье, однако суд разрешил оставить их с родителями. После этого супруги приняли решение вернуться на родину.

Когда россияне проходили контроль в польском пункте пропуска, у них появилось подозрение, что детей, которые являются гражданами Швеции, не выпустят из Евросоюза. Тогда они предприняли попытку прорваться через границу.

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    Фариза Бацазова
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