Путин и Зеленский посетят Эрдогана после инаугурации

Hurriyet: Путин и Зеленский планируют посетить Эрдогана после инаугурации по отдельности

Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский планируют посетить турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана после его инаугурации. Об этом сообщает Hurriyet.

Издание отмечает, что государственные лидеры нанесут визиты по отдельности. Отмечается, что в ходе встречи с Эрдоганом политики обсудят ход военного конфликта на Украине и реализацию зерновой сделки.

Ранее Эрдоган рассказал, что в ходе переговоров с Путиным обсудил тему обеспечения продовольствием нуждающихся стран в рамках зерновой сделки. По его словам, стороны определили вектор дальнейших усилий для выполнения положений черноморских договоренностей.