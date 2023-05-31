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10:48, 31 мая 2023Мир

Путин и Зеленский посетят Эрдогана после инаугурации

Hurriyet: Путин и Зеленский планируют посетить Эрдогана после инаугурации по отдельности
Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган. Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский планируют посетить турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана после его инаугурации. Об этом сообщает Hurriyet.

Издание отмечает, что государственные лидеры нанесут визиты по отдельности. Отмечается, что в ходе встречи с Эрдоганом политики обсудят ход военного конфликта на Украине и реализацию зерновой сделки.

Ранее Эрдоган рассказал, что в ходе переговоров с Путиным обсудил тему обеспечения продовольствием нуждающихся стран в рамках зерновой сделки. По его словам, стороны определили вектор дальнейших усилий для выполнения положений черноморских договоренностей.

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    Виктория Кондратьева
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