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10:08, 31 мая 2023Путешествия

Туристка захотела сделать селфи в Италии и чудом выжила после падения с высоты

The Irish Mirror: туристка получила серьезные травмы после падения с высоты в Италии

Фото: Malte Helmhold / Unsplash

Ирландская туристка чудом выжила после падения с высоты в популярном туристическом месте в Италии. Об этом сообщает The Irish Mirror.

По данным издания, инцидент произошел в центре Генуи на северо-западе страны. Молодая женщина захотела сделать селфи в Купальнях Пизы, но потеряла равновесие и упала на землю. Свидетели вызвали полицию и скорую помощь. Врачи экстренно госпитализировали путешественницу с серьезными травмами, в настоящее время она все еще находится в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Западной Австралии решившая искупаться в ручье туристка столкнулась с двухметровым морским крокодилом и чудом смогла выжить. В результате укуса женщина получила легкие травмы. Спасатели оказали ей необходимую помощь на месте происшествия и отвезли в больницу для дальнейшего лечения.

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    Зарина Дзагоева
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