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05:01, 31 мая 2023Забота о себе

Психолог назвал признаки сексуальных наркоманов и причины зависимости

Психолог Джошуа Граббс: сексуальные наркоманы не умеют контролировать свою жизнь

Фото: 4 PM production / Shutterstock / Fotodom

Сексуальную зависимость иногда используют, чтобы оправдать измену или противозаконное поведение, говорит психолог Джошуа Граббс. В беседе с The Guardian он назвал настоящие признаки и причины нарушений полового поведения.

Специалист подчеркнул, что диагноза «сексуальная зависимость» в психологии не существует. Его исключили из списка заболеваний из-за отсутствия главного маркера любой зависимости — вероятности летального исхода после передозировки. Однако, по наблюдениям Граббс, число людей, которые считают себя сексуальными наркоманами постоянно растет.

«Когда клиент просит помощи из-за сексуальной зависимости, я понимаю, что он не может контролировать свою активность и это вызывает проблемы», — рассказал Граббс. Он добавил, что в чаще всего причина нежелательного полового поведения одна: такие люди не умеют управлять своей жизнью и хотят убежать от реальности.

Кроме того, по словам специалиста, некоторые используют термин «сексуальная зависимость», чтобы оправдать поступки, которые причиняют страдания другим людям. Граббс уверен, что независимо от того является расстройство выдуманным или настоящим, человек обязан нести ответственность за совершенные им действия — будь то супружеская неверность или нарушение закона.

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    Екатерина Улитина
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