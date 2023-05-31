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11:22, 31 мая 2023Бывший СССР

Единственный средний десантный корабль Украины затопили

Военкор Руденко: единственный средний десантный корабль Украины «Юрий Олефиренко» затопили

Фото: Міністерство оборони України

Единственный средний десантный корабль Украины «Юрий Олефиренко» затопили в ходе удара по военным объектам в порту Одессы. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Руденко со ссылкой на украинский источник в своем Telegram-канале.

«Как сообщается, на палубе возник пожар, который стал причиной детонации боеприпасов, находящихся в трюме. После чего «Юрий Олефиренко» затонул», — говорится в публикации военкора. Кроме того, эту информацию подтвердил Telegram-канал «Рыбарь».

Утверждается, что корабль в начале специальной военной операции действовал в Днепро-Бугском лимане и с его борта Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали Херсонскую область, также на нем были установлены реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град». Затем «Юрий Олефиренко» убыл в порт Южный, а потом к Одессе. Отмечается, что украинские власти использовали зерновую сделку для защиты корабля.

В июле 2022 года сообщалось, что российские силы в Одессе уничтожили высокоточными ракетами украинский корабль и склад ракет Harpoon. Как сообщалось, Вооруженные силы России целились высокоточными ракетами большой дальности на территорию ремонтного завода в городе.

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    Кристина Есикова
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