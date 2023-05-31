Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:27, 31 мая 2023Интернет и СМИ

Скабеева назвала Собчак попрошайкой и попросила отстать

Скабеева назвала попрошайкой Собчак, высмеявшую кадры с геями в эфире канала «Россия 1»
Ольга Скабеева

Ольга Скабеева. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российская телеведущая Ольга Скабеева отреагировала на публикацию Ксении Собчак, которая высмеяла кадры с гомосексуальными мужчинами, показанные зрителям в эфире программы «60 минут» на «России 1». Пост на эту тему опубликован в ее Telegram-канале.

«Гражданин Израиля (в октябре 2022 года стало известно, что Собчак получила гражданство Израиля — прим. «Ленты.ру») с комсомольским задором требует блок на негатив. Не получишь», — ответила Скабеева. Она также назвала Собчак попрошайкой и попросила отстать от нее.

Кадры с геями демонстрировались в эфире «60 минут» в ходе обсуждения нового закона в Уганде, предполагающего уголовное наказание за гомосексуальные отношения. В соцсетях пользователи заявили, что снимки могли быть взяты из фильмов для взрослых, и отметили, что они напоминают интернет-мем «гачимучи» о низкопробном гей-порно.

Материалы по теме:
«Хотите голых мужиков с фаллоимитаторами?» Как в России решили запретить пропаганду ЛГБТ, Свинку Пеппу и «другую нечисть»
«Хотите голых мужиков с фаллоимитаторами?»Как в России решили запретить пропаганду ЛГБТ, Свинку Пеппу и «другую нечисть»
27 октября 2022
«Я покажу тебе, кто босс этой качалки» Как низкопробное гей-порно из 90-х покорило весь мир и превратилось в целую вселенную
«Я покажу тебе, кто босс этой качалки»Как низкопробное гей-порно из 90-х покорило весь мир и превратилось в целую вселенную
31 января 2021

После выхода передачи в эфир Собчак поиронизировала над изображениями в личном Telegram-канале. «Просто скриншоты из программы "60 минут" без контекста. А если дать немного контекста, то на "России 1" вот с таким комсомольским задором обсуждают введение смертной казни для ЛГБТК+ людей в Уганде», — написала она. Ведущая также пошутила об идее сделать мэшап из заставки «60 минут» и «гачимучи».

Летом 2022 года в эфире «России 1» показали кадры из порнофильма с участием актера и героя мемов о «гачимучи» Билли Херрингтона. Изображения были продемонстрированы во время обсуждения петиции, авторы которой призвали заменить в Одессе памятник российской императрице Екатерины II статуей Херрингтона.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости
    Земфира стала гражданкой Франции
    Парикмахер назвала визуально омолаживающие стрижки
    В украинской разведке объяснили помощь подсудному депутату с выездом с Украины
    Доктор Мясников дал советы пытающимся бросить курить россиянам
    В США рассказали о продвинутом способе обхода санкций Россией
    Три любовницы подружились и отправили обманувшего их мужчину в тюрьму
    Скабеева назвала Собчак попрошайкой и попросила отстать
    Экс-супруга футболиста Мамаева раскрыла результат пластики ягодиц
    Подтверждена способность SARS-CoV-2 инфицировать кошек
    На промышленном предприятии Шебекино начался пожар после обстрела ВСУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.