Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:39, 31 мая 2023Россия

ВС России уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона «Скала» ВСУ

Минобороны: в ДНР уничтожен командно-наблюдательный пункт штурмового батальона «Скала»

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Российские военнослужащие уничтожили командно-наблюдательный пункт штурмового батальона «Скала» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом 31 мая журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что командно-наблюдательный пункт располагался в районе Авдеевки.

Кроме того, российские военные поразили пункт управления 33-й механизированной бригады ВСУ в районе села Трудовое в Запорожской области.

Также в оборонном ведомстве сообщили об уничтожении последнего боевого корабля военно-морских сил (ВМС) Украины «Юрий Олефиренко». Цель была поражена по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны заявило об уничтожении последнего боевого корабля ВМС Украины
    Россиянам назвали способную спасти жизнь привычку
    Стало известно о попытках Запада изменить украинский мирный план
    Приграничный российский город второй раз за день обстреляли со стороны Украины
    На федеральном канале россиянам рассказали о новом законе Уганды под гей-порно
    В Кремле оценили реакцию Вашингтона и Лондона на атаки дронов на Москву
    Обнаружена связь между эректильной дисфункцией и когнитивными способностями
    В Кремле заявили об обеспокоенности из-за ситуации в Косово
    Два человека пострадали при обстреле приграничного российского региона ВСУ
    Художница придумала необычный способ использовать нераспроданный хлеб
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.