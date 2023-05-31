ВС России уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона «Скала» ВСУ
Российские военнослужащие уничтожили командно-наблюдательный пункт штурмового батальона «Скала» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом 31 мая журналистам сообщили в Министерстве обороны России.
Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что командно-наблюдательный пункт располагался в районе Авдеевки.
Кроме того, российские военные поразили пункт управления 33-й механизированной бригады ВСУ в районе села Трудовое в Запорожской области.
Также в оборонном ведомстве сообщили об уничтожении последнего боевого корабля военно-морских сил (ВМС) Украины «Юрий Олефиренко». Цель была поражена по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.