ВС России уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона «Скала» ВСУ

Минобороны: в ДНР уничтожен командно-наблюдательный пункт штурмового батальона «Скала»

Российские военнослужащие уничтожили командно-наблюдательный пункт штурмового батальона «Скала» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом 31 мая журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что командно-наблюдательный пункт располагался в районе Авдеевки.

Кроме того, российские военные поразили пункт управления 33-й механизированной бригады ВСУ в районе села Трудовое в Запорожской области.

Также в оборонном ведомстве сообщили об уничтожении последнего боевого корабля военно-морских сил (ВМС) Украины «Юрий Олефиренко». Цель была поражена по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.