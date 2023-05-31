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01:12, 31 мая 2023Россия

Слуцкий высказался об атаке дронов в Москве

Глава комитета Госдумы Слуцкий: Киеву не удалось поднять панику атакой беспилотников
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Киеву не удалось поднять панику атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заявил глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

По мнению политика, украинские политики «явно просчитались». «"Центры принятия решений" в России — несгибаемая воля русского человека, а не спальные районы и подмосковные дачи. Нас не запугать», — высказался он. Парламентарий указал на то, что Киев хотел посеять панику среди россиян, но не добился своей цели. Он отметил, что виновные в атаке будут наказаны, и «суровый суд истории обязательно состоится».

Во вторник, 30 мая, несколько зданий в Москве оказались повреждены в результате атаки беспилотников. Атаку дронов подтвердил мэр Сергей Собянин. Российская столица была атакована восемью украинскими беспилотниками, все они были сбиты, подчеркнули в Минобороны.

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    Марина Совина
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