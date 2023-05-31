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10:47, 31 мая 2023Ценности

Данила Поперечный снялся в одежде бренда Sosala

Комик Данила Поперечный снялся в худи британского бренда Sosala

Фото: @spoontamer

Российский стендап-комик и видеоблогер Данила Поперечный снялся в одежде британского бренда Sosala. Соответствующее фото появилось в его Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 29-летний инфлюэнсер позировал в розовом худи с названием марки, написанным крупными буквами на груди. Свой образ он дополнил черными брюками, белыми кроссовками и солнцезащитными очками. «В такие моменты надо говорить уверенно: "Да, было"», — иронично подписал автор поста.

Поклонники оценили снимок в комментариях. «Познал западные ценности», «Ну было и было», «Главное — брутальный взгляд в будущее», «А ниже добавить: "Ну а кому сейчас легко?"» — пошутили юзеры.

Ранее создатель бренда Sosala, который стал популярен у иностранных звезд, объяснил происхождение вирусного названия. Основатель марки телеведущий Вас Джей Морган рассказал, что разрабатывал дизайн продукции в течение пяти лет до начала продаж. По словам телезвезды, пошло звучащее название ему подсказали друзья, которые выросли в России.

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    Карина Черных
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