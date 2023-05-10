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10:10, 10 мая 2023Ценности

Создатель популярного у звезд бренда Sosala объяснил происхождение названия

Название Sosala основателю бренда Вас Джею Моргану подсказали друзья из России

Фото: @sosala

Создатель британского бренда одежды Sosala, который стал популярен у иностранных звезд, объяснил происхождение вирусного названия. Об этом сообщает Mash.

Основатель марки телеведущий Вас Джей Морган рассказал, что разрабатывал дизайн продукции в течение пяти лет до начала продаж. По словам телезвезды, пошло звучащее название ему подсказали друзья, которые выросли в России. Известно, что стоимость товаров авторства Моргана варьируется от 45 до 90 фунтов стерлингов (от 4423 до 8847 рублей).

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Отмечается, что среди знаменитостей, которые предпочли наряды Sosala, оказались поп-исполнительница Рита Ора, а также популярная актриса Кейт Бекинсейл и другие именитые личности.

В апреле итальянский бренд Bottega Veneta представил сумку в виде пакета за 154 тысячи рублей. Речь идет о шопере с жестким каркасом бежевого цвета, дизайн которой имитирует бумажный пакет с тонкими ручками. Упомянутое изделие выполнено из натуральной телячьей кожи.

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Майя Пономаренко
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