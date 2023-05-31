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06:17, 31 мая 2023Мир

Трансгендеры ворвались в зал Оксфордского университета и сорвали научные дебаты

Daily Mail: трансгендеры ворвались в Оксфордский университет и сорвали научные дебаты

Фото: Unsplash.com

Трансгендеры ворвались в зал Оксфордского университета в Великобритании и сорвали научные дебаты. В акции приняли участие не менее трехсот человек, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что представители меньшинств выступили против британского профессора философии, защитницы прав женщин Кэтлин Сток, которая выступает за то, что гендерная идентичность не может превзойти биологический пол.

Участники акции выкрикивали оскорбления в адрес ученой дамы, обвиняя ее в трансфобии. Они также принесли плакаты с надписями «Жизни трансгендером имеют значение», по аналогии с американским Black Lives Matter (BLM), а 19-летняя активистка Риз Поссенетт приклеила себя скотчем к полу перед профессором.

Ситуацию прокомментировал в интервью The Daily Telegraph премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он подчеркнул, что необходимо с уважением относиться к другим и не позволять мешать обсуждению. По его словам, вне зависимости от согласия или отрицания позиции Кэтлин Сток, она является важной фигурой в дебатах, поэтому студенты должны быть в состоянии услышать ее и провести дискуссию.

Ранее в США палата представителей конгресса приняла законопроект, который запрещает школам допускать трансгендерам участвовать в женских соревнованиях. Инициатива конгрессменов утверждена голосами 219 членов, при этом 203 человека высказались против.

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    Марина Совина
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