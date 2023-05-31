Американские сенаторы предложили создать трибунал для российских лидеров

Американские сенаторы предложили резолюцию с призывом к созданию трибунала для лидеров РФ

Два американских сенатора призвали администрацию США стать инициатором создания специального международного трибунала, который бы привлек руководство России к ответственности за действия на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Демократы из верхней палаты конгресса Бен Кардин и Тим Кейн выступили с соответствующей резолюцией, при этом признавая невозможность сделать это в рамках Международного уголовного суда (МУС), которого в Вашингтоне опасаются из-за возможных обвинений американцев в военных преступлениях в ходе многочисленных войн США. Поэтому они предлагают сформировать трибунал решением Генассамблеи ООН.

В предложенном ими документе говорится, что сенат призывает США использовать свой голос в международных институтах для поддержки создания специального международного уголовного трибунала для привлечения к ответственности лидеров Российской Федерации. Авторы резолюции уточнили, что считают необходимым привлечь к ответу президента России Владимира Путина и членов Совета безопасности РФ.

Ранее министры юстиции стран «Большой семерки» (G7) обсудили создание трибунала против России из-за ситуации с конфликтом на Украине. На саммите Совета Европы в Исландии лидеры европейских стран также обсудили создание механизма для привлечения России к ответственности за украинский конфликт.