Глава ДНР Пушилин: завод «Азовсталь» в Мариуполе планируют разминировать к лету 2024 года

Окончательно разминировать завод «Азовсталь» в Мариуполе планируют к лету 2024 года. Такие сроки назвал временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«В настоящий момент мы приступили к разминированию территории "Азовстали" и к лету следующего года планируем завершить данную работу», — сказал Пушилин.

Об этом он заявил во время заседании коллегии Министерства промышленности и торговли России, указав, что площадь завода составляет примерно десять квадратных километров.

В марте 2023 года в Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете использования патриотической тематики в торговле. Под запрет рискуют попасть, в частности, семена редиса «Азовсталь», и комбуча «Героическая буча».

