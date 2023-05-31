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12:16, 31 мая 2023Бывший СССР

Пушилин назвал сроки окончательного разминирования «Азовстали»

Глава ДНР Пушилин: завод «Азовсталь» в Мариуполе планируют разминировать к лету 2024 года

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Окончательно разминировать завод «Азовсталь» в Мариуполе планируют к лету 2024 года. Такие сроки назвал временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«В настоящий момент мы приступили к разминированию территории "Азовстали" и к лету следующего года планируем завершить данную работу», — сказал Пушилин.

Об этом он заявил во время заседании коллегии Министерства промышленности и торговли России, указав, что площадь завода составляет примерно десять квадратных километров.

В марте 2023 года в Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете использования патриотической тематики в торговле. Под запрет рискуют попасть, в частности, семена редиса «Азовсталь», и комбуча «Героическая буча».

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    Алевтина Запольская
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