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12:45, 31 мая 2023Бывший СССР

На Западе назвали слабость украинского контрнаступления

Welt: слабость украинского контрнаступления кроется в дефиците истребителей

Фото: Libkos / AP

Основная слабость украинского контрнаступления кроется в дефиците истребителей. Об этом пишет издание Welt.

В материале говорится, что российская армия в 5-6 раз превосходит Вооруженные силы Украины по количеству самолетов, а ракеты Вооруженных сил России имеют большую дальность.

Издание отмечает, что Киев получает современные истребители от Запада, но их поставка началась слишком поздно для проведения летнего контрнаступления.

Авторы материала пришли к выводу, что Украине придется вести активные боевые действия с помощью артиллерии и тяжелого вооружения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил «сроки начала движений войск».

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    Алевтина Запольская
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