Зеленский заявил об утверждении сроков начала наступления ВСУ. Успех Украины под вопросом из-за нехватки вооружения

Президент Украины Зеленский заявил, что Киев утвердил сроки начала контрнаступления ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев утвердил сроки начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

Политик заявил, что украинское руководство уже приняло решения о том, как и когда будут дальше двигаться подразделения. Эти вопросы, а также обеспечение боеприпасами, подготовка новых бригад и тактика, обсуждались на заседании Ставки верховного главнокомандующего.

Мы утвердили сроки начала движений наших войск. Решения приняты, спасибо бригадам, которые к этому подготовились Владимир Зеленский Президент Украины

Готовность Украины

Заместитель главы офиса президента Игорь Жовква заявил, что контрнаступление Украины начнется при условии получения от западных стран всего необходимого вооружения.

Зеленский, выступая на полях саммита «Большой семерки» рассказал, что Россия почувствует начало украинского контрнаступления. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, в свою очередь, отметил, что украинские военные готовы начать контрнаступление в любой момент, однако никакие даты заранее анонсировать командование ВСУ.

Это может произойти хоть завтра, послезавтра или через неделю. Было бы странно, если бы я начал называть даты. Такое нельзя делать Алексей Данилов Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины

При этом 25 мая советник главы президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что ВСУ уже начали контрнаступление. По его словам, оно продолжается уже несколько дней. Однако Данилов опроверг эту информацию.

Сомнения

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что Киеву не с чем проводить операцию: он испытывает нехватку оружия. В связи с этим исключил контрнаступление ВСУ в 2023 году.

Не хватает и людей, и танков, и артиллерии, и БТРов, и БМП. Нет самолетов и ракет в большом объеме. А раз этого всего нет — то надо ждать осень. А осенью, когда начнутся дожди, какое контрнаступление? Олег Соскин Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы

Бывший командующий Международными силами безопасности в Косово под эгидой НАТО (КФОР) генерал в отставке Фабио Мини также заявил, что предполагаемое контрнаступление ВСУ не может быть масштабным из-за нехватки вооружения, которое Запад поставляет Киеву с задержками.

Мини считает, что политическая активность главы Украины вызвана тяжелым положением ВСУ. «Это не очень соответствует заверениям в том, что они выигрывают войну и хотят только поддержку в виде самолетов», — сказал он.

По его словам, западные государства дают Киеву «много обещаний», мало подкрепляя их делом или делая это на долгосрочную перспективу.

Например, обещание обучить [украинских] летчиков управлению истребителями F-16 или другими самолетами НАТО в США или других странах — это инвестиция в будущее, которая не имеет ничего общего с готовящимся контрнаступлением Фабио Мини Бывший командующий Международными силами безопасности в Косово под эгидой НАТО (КФОР) генерал в отставке

Глава Генштаба ВС Чехии генерал Карел Ржехка, в свою очередь, заявил, что в настоящее время невозможно предсказать, чем закончится контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Он призвал странам Запада готовиться к плохому для себя сценарию развития событий, несмотря на продолжающиеся поставки вооружения украинской стороне.

Исход войны зависит не только от танков и бронетранспортеров. Здесь слишком много неизвестных. Лично я считаю, что мы должны готовиться и к плохому сценарию — долгой войне Карел Ржехка Глава Генштаба ВС Чехии генерал

По его словам, вероятно западным странам придется еще долго направлять военную помощь Киеву. Западным политикам следует уже сейчас начать готовить общество к тому, что военный конфликт затянется, добавил он.

Реакция России

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин обвинил западные страны в подталкивании Украины к началу контрнаступления. По его мнению, судьба граждан Украины абсолютно безразлична Западу и Зеленскому, поскольку они подталкивают страну к контрнаступлению, «несмотря на все риски катастрофических последствий для страны и ее жителей».

Галузин считает, что «хозяева киевского режима» твердо намерены продолжать конфликт с Россией «до последнего украинца».

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия осведомлена о военных планах Вооруженных сил Украины и готова ответить на любой формат возможного контрнаступления.

Украина не готова к контрнаступлению, она ждет других поставок. Как вы знаете, США и ЕС приняли решение о дополнительных поставках вооружений. Думаю, что все это является звеньями одной цепи Владимир Джабаров Первый зампред комитета Совфеда по международным делам

Эксперт по безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов в начале мая назвал количество бойцов в рядах Вооруженных сил Украины, которые были подготовлены к проведению контрнаступления против российских военных. По его словам, их численность составляет около 80 тысяч человек.

Полковник запаса, Герой России Александр Никишин выразил уверенность в том, что ВСУ будут проводить атаку по нескольким направлениям.

Это может быть наступление на ряде направлений, что как вариант может быть, потому что сгруппировать ударный кулак вне нашего огневого, авиационного, ракетного воздействия им уже не удается Александр Никишин Полковник запаса, Герой России

При этом основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин отметил «высочайшую активность» украинской авиации, а также активные действия военных по периметру и внутри фронта.