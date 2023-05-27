На Украине заявили о готовности начать контрнаступление «хоть завтра»

Секретарь СНБО Украины Данилов заявил о готовности начать контрнаступление «хоть завтра»

Украинские военные готовы начать контрнаступление в любой момент, однако никакие даты заранее анонсировать командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не планирует. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, передает ТАСС.

«Это может произойти хоть завтра, послезавтра или через неделю. Было бы странно, если бы я начал называть даты. Такое нельзя делать», — отметил Данилов, добавив, что у Киева нет права на ошибку.

Он также опроверг информацию о том, что контрнаступление ВСУ уже началось.

25 мая советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что ВСУ начали проводить контрнаступление против российских военных. По его словам, украинские солдаты осуществляют ряд отдельных операций. В то же время замглавы офиса президента Игорь Жовква заявил, что контрнаступление Украины начнется при условии получения от иностранных партнеров всей необходимой техники.