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08:11, 25 мая 2023Бывший СССР

На Украине оценили вероятность проведения контрнаступления ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин исключил контрнаступление ВСУ в 2023 году из-за нехватки оружия

Фото: Unsplash

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал возможность проведения контрнаступления Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом он высказался в эфире на своем YouTube-канале.

Соскин оценил вероятность проведения контрнаступления ВСУ и напомнил, что начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов обещал, что украинские военные в мае уже войдут в Крым. По мнению экс-советника, Киеву не с чем проводить операцию: он испытывает нехватку оружия. Поэтому экс-советник Кучмы исключил контрнаступление ВСУ в 2023 году.

«Не хватает и людей, и танков, и артиллерии, и БТРов, и БМП. Нет самолетов и ракет в большом объеме. А раз этого всего нет — то надо ждать осень. А осенью, когда начнутся дожди, какое контрнаступление?» — задумался он.

По мнению Соскина, ВСУ могут провести контрнаступление только в том случае, если Генштаб разработает план для чрезвычайной операции.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о начале проведения контрнаступления. По его словам, отдельные операции уже начаты.

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Марина Совина
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