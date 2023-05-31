США заявили о понимании Зеленским беспокойства из-за атак по территории России

Белый дом: Зеленский заверял Вашингтон, что понимает его беспокойство из-за атак на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский заверял американские власти, что понимает их беспокойство относительно ударов по российской территории. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал вопрос журналистов, обсуждал ли Вашингтон с Киевом свою позицию насчет атак по России. «Зеленский сам давал нам заверения, что они с уважением относятся к беспокойству. Они понимают», — отметил Кирби. По его словам, американская сторона «ясно доносила до украинцев» свое мнение по этому вопросу.

Ранее координатор Белого дома заявил, что Вашингтон против ударов украинской армии по территории России из-за нежелания третьей мировой войны. Кроме того, он выразил надежду на общее понимание того, что конфликт на Украине уже обострен.