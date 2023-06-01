В Кремле заявили о росте вовлеченности НАТО в конфликт на Украине

Представитель Кремля Песков: степень вовлеченности НАТО в конфликт на Украине растет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков убежден, что степень «прямой и косвенной» вовлеченности стан-членов НАТО в конфликт с Украиной растет. Цитату приводит РИА Новости.

Кроме того, представитель Кремля напомнил, что Североатлантический альянс «никогда не отказывался считать Россию противником». «Поверьте, в рабочих документах НАТО Россия всегда фигурировала как противник и там, в рабочих документах, всегда содержались планы по противодействию нашей стране. Это не новация», — добавил Песков.

Так он прокомментировал публикацию про разработку плана, которой якобы занялись в альянсе, на случай войны с Москвой. Документ цитировал обозреватель Responsible Statecraft Йан Дэвис.