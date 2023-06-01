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13:36, 1 июня 2023Ценности

Россиянам раскрыли эффективный способ защитить обувь от грязи летом

Специалист Максим Долгих назвал крем без силикона способом защитить обувь от грязи летом

Фото: Arthur Ogleznev / Unsplash

Мастер по реставрации и ремонту обуви Максим Долгих раскрыл россиянам эффективный способ защитить кроссовки и туфли от грязи летом. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

В данном случае нужно использовать специальные кремы без силикона в составе. По словам Долгих, данный компонент является жиром, который притягивает к себе пыль. «Если учесть, что порой люди не моют обувь, а просто ежедневно проходятся губкой с кремом, то происходит наслоение грязи», — пояснил он и призвал не забывать протирать данный предмет гардероба влажной тряпкой.

В то же время для изделий из кожи специалист посоветовал применять средства, в составе которых присутствует воск. Что касается обуви их текстиля, то стирать ее не рекомендуется. «Из-за долгого пребывания в воде она может расклеиться. Достаточно пройтись щеткой, смоченной в мыльном растворе», — заключил собеседник издания.

В мае врач-дерматолог назвала россиянам последствия ходьбы в обуви на голую ногу. По мнению специалистки, данное действие является безопасным для здоровья человека, однако нужно учитывать, что это может привести к повреждению кожи на ступнях и пальцах ног.

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    Мария Винар
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