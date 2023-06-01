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10:02, 1 июня 2023Забота о себе

Гурман назвал рецепт любимого несложного антипохмельного блюда

Тиктокер предложил от похмелья готовить в аэрогриле курицу с перцем, картошкой и луком

Фото: @boredoflunch

Тиктокер-гурман из Ирландии по имени Нэйт, публикующий свои видео в TikTok под псевдонимом Nate, @boredoflunch, назвал рецепт своего любимого антипохмельного блюда на двоих, которое можно приготовить в аэрогриле. На ролик с рецептом для похмелья обратило внимание издание The Sun.

По словам Нэйта, это блюдо называется в Ирландии «курица в мешочке» — перед тем, как готовить его, ингредиенты приправляют, помещая в пакет с пряностями. «Картошку фри, лук и курицу обильно приправляете, запекаете в аэрогриле 12 минут при температуре 200 градусов, добавляете перцы, запекаете еще четыре минуты, заправляете соусом карри и наслаждаетесь», — предложил он в видео.

Тиктокер уточнил, что для блюда понадобится около 300 граммов курицы, красный перец, зеленый перец, луковица, соус карри, замороженная картошка фри, три столовых ложки муки и яйцо. Для смеси приправ, в которой нужно извалять картошку, лук и курицу перед запеканием, нужна столовая ложка смеси трав, чайная ложка молотого перца чили, чайная ложка чесночного порошка, половина чайной ложки зерен перца чили, половина чайной ложки корицы, чайная ложка сахара или сахарозаменителя и соль.

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    Александра Лисица
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