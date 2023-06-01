Блогерша призвала избавиться от четырех вещей в гардеробе и вызвала споры в сети

Модная блогерша @stylehard призвала избавиться от приталенных кожаных курток в гардеробе

Модная блогерша (имя и фамилия не раскрываются), известная в соцсетях по никнейму @stylehard, призвала избавиться от четырех вещей в гардеробе и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В первую очередь девушка посоветовала избегать приталенных кожаных курток и туфель с квадратными каблуками и носом. Она пояснила, что данная обувь похожа на кулинарную лопатку, которая есть у каждого человека на кухне.

Помимо прочего, инфлюэнсерша, за публикациями которой следят 1,1 миллиона подписчиков, порекомендовала забыть о микросумках и легинсах, оформленных яркими принтами. «Легинсы с дикими и кричащими принтами довольно уродливые, поэтому они сегодня в этом списке», — заявила она.

Зрители удивились данной подборке, о чем принялись писать в комментариях под видео, которое набрало более 80 тысяч просмотров. «Байкерская куртка вне времени», «Байкерские куртки — классический элемент любого стиля», «Я согласен со всем, кроме куртки. Буду носить ее всегда!» — высказывались они.

В мае блогерша с никнеймом @level_blue из Германии назвала портящие внешний вид женщин модные ошибки. Так, инфлюэнсерша призвала воздержаться от тяжелого макияжа, а именно от обилия тонального крема и контуринга на лице.