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19:31, 1 июня 2023Ценности

Блогерша призвала избавиться от четырех вещей в гардеробе и вызвала споры в сети

Модная блогерша @stylehard призвала избавиться от приталенных кожаных курток в гардеробе

Фото: Xeniia X / Shutterstock / Fotodom

Модная блогерша (имя и фамилия не раскрываются), известная в соцсетях по никнейму @stylehard, призвала избавиться от четырех вещей в гардеробе и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В первую очередь девушка посоветовала избегать приталенных кожаных курток и туфель с квадратными каблуками и носом. Она пояснила, что данная обувь похожа на кулинарную лопатку, которая есть у каждого человека на кухне.

Помимо прочего, инфлюэнсерша, за публикациями которой следят 1,1 миллиона подписчиков, порекомендовала забыть о микросумках и легинсах, оформленных яркими принтами. «Легинсы с дикими и кричащими принтами довольно уродливые, поэтому они сегодня в этом списке», — заявила она.

Зрители удивились данной подборке, о чем принялись писать в комментариях под видео, которое набрало более 80 тысяч просмотров. «Байкерская куртка вне времени», «Байкерские куртки — классический элемент любого стиля», «Я согласен со всем, кроме куртки. Буду носить ее всегда!» — высказывались они.

В мае блогерша с никнеймом @level_blue из Германии назвала портящие внешний вид женщин модные ошибки. Так, инфлюэнсерша призвала воздержаться от тяжелого макияжа, а именно от обилия тонального крема и контуринга на лице.

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    Мария Винар
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