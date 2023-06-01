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00:16, 1 июня 2023Россия

В России ужесточили технические требования к выпускаемым и ввозимым автомобилям

В России с 1 июня ужесточили технические требования к выпускаемым и ввозимым автомобилям

Фото: Unsplash

С 1 июня в России ужесточили минимальные технические требования к выпускаемым и ввозимым в страну автомобилям. Изменения технического регламента безопасности транспортных средств перечислены на сайте Минпромторга.

Так, все производимые на территории страны машины должны соответствовать экологическому стандарту не ниже Евро-2.

Кроме того, запрещен упрощенный импорт легковых автомобилей из дружественных стран. На практике это значит, что на все ввозимые в Россию машины снова должны устанавливаться устройства вызова экстренных оперативных служб «ЭРА ГЛОНАСС».

Ранее сообщалось, что россияне стали вдвое чаще привозить машины из-за рубежа для личного пользования. В частности, в первом квартале 2023 года на Владивостокской таможне оформили более 60,5 тысячи автомобилей.

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    Игорь Дмитров
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