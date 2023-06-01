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20:58, 1 июня 2023Среда обитания

Звезда «Сплетницы» избавится от дома в Нью-Йорке

Американский актер Пенн Бэджли выставил на продажу свой дом в штате Нью-Йорк
Пенн Бэджли

Пенн Бэджли. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Американский актер, звезда популярного сериала «Сплетница» Пенн Бэджли решил избавиться от своего дома в северной части штата Нью-Йорк и выставил его на продажу. Об этом сообщает New York Post.

Жилье находится в уединенной местности, окруженной лесом. Актер попросил за объект 1,7 миллиона долларов. В доме площадью 316 квадратных метров есть четыре спальни, столько же ванных комнат, гостиная с камином и кухня, соединенная со столовой. Интерьер выполнен в деревенском стиле с акцентом в виде массивных деревянных балок на потолке.

«В этом месте есть некая скромная роскошь. Вы находитесь в лесу и можете жить такой жизнью, имея все, что вам нужно, и многое другое для приема гостей и праздников», — сказал Бэджли.

Ранее американский актер Тайлер Блэкберн, известный по роли в сериале «Милые обманщицы», решил избавиться от дома в США. Он попросил за дом 1922 года постройки в лос-анджелесском районе Этуотер-Виллидж 1,989 миллиона долларов.

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    Нина Ташевская
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