Россиян захотели штрафовать за борщевик

Россиян начнут штрафовать за отказ от борьбы с борщевиком

Россиян захотели начать штрафовать за отказ от борьбы с борщевиком на своих земельных участках. Такие поправки в два соответствующих законопроекта подготовили члены «Единой России», передают «Ведомости».

Согласно поправкам, новые правила начнут действовать с 1 марта 2024 года. Один из законопроектов закрепит в Земельном кодексе понятие «инвазивные растения», а второй введет на федеральном уровне штрафы за зарастание такими растениями земельных участков.

Для граждан сумма штрафа составит от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — 50–100 тысяч рублей, для юридических лиц — 400–700 тысяч рублей. Отмечается, что перед внесением законопроекта в Госдуму размер штрафов может измениться. По словам депутата Дмитрия Вяткина, сумма должна быть такой, чтобы было проще уничтожить сорняки, чем выплатить ее.

Сейчас за наличие борщевика штрафуют только в некоторых регионах. Этот сорняк опасен из-за выделяемого им ядовитого сока. Если на пораженную этой жидкостью кожу попадет солнечный свет, образуются волдыри.

В мае сообщалось, что владельцев заброшенных дачных участков заставят уничтожать борщевик за свой счет. За тем, чтобы опасный сорняк не разрастался на муниципальной и частной земле теперь будут следить местные власти.