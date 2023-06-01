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20:18, 1 июня 2023Среда обитания

Жилье рекордно подешевело в одной европейской стране

Nationwide Building Society: цены на жилье в Великобритании упали максимально с 2009 года

Фото: K303 / Shutterstock / Fotodom

В мае 2023 года жилье в Великобритании подешевело на 3,4 процента по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее — это рекордное снижение цен на недвижимость в этой европейской стране с июля 2009 года. Такие данные приводит британское ипотечное общество Nationwide Building Society, пишет «Интерфакс».

В Trading Economics рассказали, что аналитики прогнозировали меньшее снижение показателя — на 3,2 процента. Специалисты добавили, что относительно апреля британское жилье стало дешевле на 0,1 процента, когда эксперты ожидали падения цен на 0,5 процента.

Сейчас дома стоят в среднем 260,74 тысячи фунтов стерлингов (26,3 миллиона рублей). С последнего пика, который случился в августе 2022 года, цены стали ниже на 4 процента, уточнили аналитики. «Негативные факторы на рынке жилья, похоже, будут усиливаться в ближайшие месяцы», — предупредил старший экономист Nationwide Роберт Гарднер.

В будущем специалисты также ожидают увеличения ставок по ипотеке в Великобритании на фоне сохранения высокой инфляции. По прогнозам Гарднера, надо также ожидать, что процентные ставки будут оставаться высокими более длительный срок, чем предполагалось ранее.

Ранее специалисты предрекли падение цен на новостройки в России. По оценкам экспертов, сейчас цены на первичном рынке стагнируют и являются завышенными. Одной из причин снижения цен на новостройки может стать изменение структуры сделок на рынке недвижимости — покупатели чаще стали предпочитать вторичное жилье и загородные дома.

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    Нина Ташевская
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