Стало известно об ударе ВСУ по Белгородской области из ракетного комплекса C-200

Mash: ВСУ ударили по Белгородской области из ракетного комплекса C-200

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Белгородской области из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-200. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как стало известно авторам поста, 31 мая жители Алексеевского городского округа услышали громкий взрыв., после этого они заметили большую воронку между селами Осадчее и Красное. На место прибыли саперы, которые нашли обломки ракеты, предназначенной для запуска из ЗРК C-200. Части снаряда были уничтожены.