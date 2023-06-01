Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:22, 1 июня 2023Россия

Стало известно об ударе ВСУ по Белгородской области из ракетного комплекса C-200

Mash: ВСУ ударили по Белгородской области из ракетного комплекса C-200
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Łukasz Golowanow / Wikimedia

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Белгородской области из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-200. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как стало известно авторам поста, 31 мая жители Алексеевского городского округа услышали громкий взрыв., после этого они заметили большую воронку между селами Осадчее и Красное. На место прибыли саперы, которые нашли обломки ракеты, предназначенной для запуска из ЗРК C-200. Части снаряда были уничтожены.

Что думаешь? Оцени!
    Зураб Дарахвелидзе
    Обсудить
    Последние новости
    Глава парламента Чечни обратился к Пригожину с предупреждением
    Появились новые данные об уникальном сервисе для российских школьников
    В Госдуме раскритиковали идею ежегодных выплат семьям ко Дню защиты детей
    София Ротару прервала общение с Лаймой Вайкуле из-за «длинного языка» артистки
    Объявленного в розыск журналиста Попкова обвинили в теракте в Петербурге
    Стало известно об ударе ВСУ по Белгородской области из ракетного комплекса C-200
    Десятки горящих маршруток в Подмосковье попали на видео
    Названа предварительная причина пожара с 37 автобусами и маршрутками под Москвой
    Россиянам раскрыли способы выбрать надежных продавцов на маркетплейсах
    Первый iPhone с «монобровью» получит iOS 17
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.